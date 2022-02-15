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Tayland'da kraliyet yanlısı aktivistler Uluslararası Af Örgütü ofisinin kapatılmasını istiyor - Son Dakika

Tayland'da kraliyet yanlısı aktivistler Uluslararası Af Örgütü ofisinin kapatılmasını istiyor

15.02.2022 16:41
Tayland'da kraliyet yanlısı aktivistler Uluslararası Af Örgütü ofisinin kapatılmasını istiyor

Tayland'daki kraliyet yanlısı aktivistler, hükümete, Uluslararası Af Örgütünün ülkedeki şubesinin kapatılması için 1,2 milyon imzalı bir dilekçe sunacak.

Tayland'daki kraliyet yanlısı aktivistler, hükümete, Uluslararası Af Örgütünün ülkedeki şubesinin kapatılması için 1,2 milyon imzalı bir dilekçe sunacak.

Milliyetçi grupların üyeleri olan aktivistler, Uluslararası Af Örgütünün ülkedeki reform çağrılarının yasa dışı olduğunu söyleyen bir mahkeme kararını eleştirdiği için ülkenin barış ve güvenliğine bir tehdit olduğunu savundu.

Kampanyaya katılan birkaç gruptan biri olan Monarşiyi Koruma Halk Merkezi, İçişleri Bakanlığından, dilekçeyi imzalayanları doğrulamasının isteneceğini söyledi.

Dilekçe kampanyasında aktif olan Başbakan Yardımcısı Seksakol Atthawong, "Bu 1,2 milyon isim bu örgütün ulusal güvenliği baltalamasını, monarşiyi yok etmesini ve ülkede çatışmalar yaratmasını istemiyor." dedi.

Uluslararası Af Örgütünden, e-postayla gönderilen bir bildiride, hükümetin kamu düzenini ve ulusal güvenliği koruma görevini kabul ettiğini belirtilerek "Yetkili makamlar bunu uluslararası insan hakları hukukuna uygun, orantılı ve hükümetin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı sağlama ve kolaylaştırma yükümlülüklerini yerine getiren bir şekilde yapmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Tayland Kralı'nı eleştirenlere yönelik kanun tartışmalara neden oldu

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Taylandlı insan hakları avukatlarına göre, Kasım 2020'den bu yana 14'ü reşit olmayan en az 170 kişi yasaya göre suçlandı.

Eleştirmenler, bunun ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini ve hükümete yönelik eleştirileri sindirmeyi amaçladığını söylüyor.

Başkent Bangkok'ta yüzlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin, protestocuların monarşi reformu talebinde bulunmasının hükümeti devirme girişimleriyle eşdeğer olduğuna dair kararına tepki göstererek sokaklara dökülmüştü.

Protestocular, 2016'da babasının ölümünün ardından tahta geçen Kral Maha Vajiralongkorn'un istikrarlı biçimde güç topladığını ve anayasal bir monarşi kuran 1932 devriminin tarihsel önemini küçümsediğini iddia etmişti.

Monarşi reformu talebi

İnsan hakları savunucusu Arnon Nampha liderliğinde 3 Ağustos 2020'de toplanan bir grup, ülke tarihinde ilk defa Tayland Kralını eleştirerek monarşi reformu talep etmişti.

Monarşiyi eleştiren protestolar büyüyerek devam etmiş ve 10 Ağustos 2020'de Bangkok'taki Thammasat Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Tayland Kralını eleştirenlere hapis cezası veren "Kral'a ihanet yasasının" kaldırılması talebinde bulunmuştu. Üniversite öğrencilerinin protestosundan 6 gün sonra yaklaşık 10 bin kişilik bir grup, Bangkok'taki Demokrasi Anıtı etrafında toplanarak "monarşi reformu" çağrısını sürdürmüştü.

Ülkede mahkeme, 1 Haziran'da, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle gözaltına alınan ve "Krala ihanet" yasasını ihlalle suçlanarak tutuklu yargılanan Arnon Nampha ve Panupong Jadnok'un kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Tayland, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da kraliyet yanlısı aktivistler Uluslararası Af Örgütü ofisinin kapatılmasını istiyor - Son Dakika


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