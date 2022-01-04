Tayland'da, "Kumsal" filmindeki tropikal koy yeniden açıldı - Son Dakika

Tayland'da, başrolünü Leonardo DiCaprio'nun oynadığı "Kumsal" (The Beach) filmindeki görüntüsüyle ünlenen Maya Koyu, üç yıldan uzun bir süre sonra yeniden açıldı.

BBC'nin haberine göre, turist ve ziyaretçi sayısındaki artışın çevreye ciddi zarar vermesi sebebiyle 2018'de kapatılan Phi Phi Leh adasındaki Maya Koyu'na, ekosistemin iyileşmesi nedeniyle ziyaretçilerin geri dönmesine izin verildi.

Yetkililer, koyu bir seferde en fazla 375 kişinin ziyaret edebileceğini ve şimdilik yüzmenin yasak olduğunu söyledi.

Köpekbalıklarının geri geldiğini, mercan kayalıklarının yeniden büyüdüğünü ve suların yeniden berraklaştığını belirten yetkililer, "Bunlar, zaman verirsek doğanın iyileşeceğini ve onu böyle tutmak için de çalışmamız gerektiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mercan kayalıklarına zarar vermemek için teknelerin yalnızca belirli yerlere yanaşmasına izin verileceği belirtildi.