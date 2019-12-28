Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi öldü - Son Dakika
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Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi öldü

6 saat önce

Tayland'da geçen yıl mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran deniz komandosu ekibinin bir üyesi öldü.

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi öldü, System.String[]

Tayland'da geçen yıl mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran deniz komandosu ekibinin bir üyesi öldü.

Yetkililer, deniz astsubayı Beirut Pakbara'nın, mağaradaki kurtarma operasyonu sırasında kaptığı kan yoluyla bulaşan enfeksiyondan kurtulamadığını, durumunun ağırlaştığını ve dün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ekibin bir diğer üyesi, eski Tayland deniz komandosu dalgıcı Saman Gunan da kurtarma operasyonu sırasında havasız kalarak bilincini yitirmiş, sonrasında hayatını kaybetmişti. Mağaranın girişi yakınına Gunan'ın heykeli dikilmişti.

Tayland'da Haziran 2018'de Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri temmuz ayında kurtarılmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk iki gün 8 çocuk, üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılarak kurtarılmıştı.

Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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