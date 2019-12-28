Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi operasyon sırasında kaptığı... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi operasyon sırasında kaptığı... - Son Dakika Dünya

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi operasyon sırasında kaptığı...

6 saat önce

Geçen yıl mağarada mahsur kalan 12 çocuğu ve futbol antrenörlerini kurtaran ekibin üyesi Astsubay Beirut Pakbara, mağaradaki kurtarma operasyonu sırasında kaptığı kan yoluyla bulaşan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi operasyon sırasında kaptığı..., System.String[]

Tayland'da geçen yıl mağarada mahsur kalan 12 çocuğu ve futbol antrenörlerini kurtaran ekibinin bir üyesi, kurtarma operasyonu sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle öldü.

Yetkililer, Tayland Donanması'ndan Astsubay Beirut Pakbara'nın, mağaradaki kurtarma operasyonu sırasında kaptığı kan yoluyla bulaşan enfeksiyonu atlatamadığını ve Cuma günü yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ekibin bir diğer üyesi, eski Tayland deniz komandosu dalgıcı Saman Gunan da kurtarma operasyonu sırasında havasız kalarak bilincini yitirmiş ve ardından da hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, Beirut Pakbara'nın Cuma günü ülkenin güneyindeki Satun Eyaleti'nde İslami kurallara uygun olarak düzenlenen bir cenaze töreniyle toprağa verildiğini açıkladılar.

Tayland'da 23 Haziran 2018'de yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri futbol takımının oyucuları ve antrenörleri birlikte geziye çıkmışlardı.

Grup yağış yokken Tham Luan Mağaraları'na girmiş, ancak birden bastıran yağmur ve çıkışların suyla dolması nedeniyle mağarada mahsur kalmıştı.

Çocukları ve antrenörleri mağaranın derinliklerinde bulmak 9 gün sürmüştü.

Yerel futbol ekibi, 90'dan fazla dalgıcın yer aldığı 17 günlük bir kurtarma operasyonu sonucunda kurtarılmışlardı.

Tayland, Futbol, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:15 
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