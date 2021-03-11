Tayland'da mahkum sayısının arttığı gerekçesiyle cezaevlerinin genişletilmesi gündemde - Son Dakika

Tayland Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin, siyasi mahkum sayısının artmasından dolayı hapishaneleri genişletmeyi tartıştıklarını söyledi.

Bakan Somsak, başkent Bangkok'taki en çok siyasi mahkumun tutulduğu Remand Cezaevi ve Klong Prem Merkez Cezaevi'nde mahkumların ailelerinin veya destekçilerinin ziyarete gelmesi durumunda izdiham yaşandığını belirtti.

"Bu yüzden herkes için kolaylık olması bakımından daha fazla insanın kalabileceği geniş bir alan bulmayı tartışıyoruz." ifadesini kullanan Somsak, siyasi mahkumlar için yeni bir hapishane yapıldığı iddialarını da reddederek "herkese eşit şekilde davranılması gerektiğini" söyledi.

"Deparment Of Corrections" sitesinin yayımladığı verilere göre Bangkok Remand Cezaevi'nde 3 bin 195, Klong Prem Merkez Cezaevi'nde 7 bin 9 hükümlü bulunuyor.

"Taylandlı Avukatlar İnsan Hakları" adlı hukuki yardım grubu, Temmuz 2020'den geçen ay sonuna kadar 13'ü çocuk 382 kişinin "siyasi gösteri düzenlemek" ve "politik düşüncelerini ifade etmek" suçlamalarıyla karşılaştığını duyurmuştu.

Ülkede bir mahkeme, dün 22 yaşındaki bir erkeği ülkedeki monarşi düzenini eleştirdiği için 4,5 yıl hapse mahkum etti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.