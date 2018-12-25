Tayland'da Marihuananın Tıbbi Amaçlı Kullanımı Yasallaşıyor
32 dakika önce
Tayland'da uyuşturucu yasasında marihuananın lisanslı tıbbi kullanımına izin veren değişiklik mecliste kabul edildi.
Tayland
'da uyuşturucu yasasında marihuananın lisanslı tıbbi kullanımına izin veren değişiklik mecliste kabul edildi.
Ulusal Yasama Meclisinde marihuananın ve ağrı kesici özelliğe sahip tropik kratom bitkisinin lisanslı tıbbi kullanımına izin veren yasa değişikliği, 166 oyla kabul edildi. Oylamada 13 milletvekili çekimser kaldı.
Resmi "Royal Gazette"de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek değişikle Tayland'da marihuana ve tropik kratom bitkisinin tıbbi amaçlarla kullanımı, bulundurulması ve üretimi yasallaşacak.
Tayland, yasa değişikliğiyle Güneydoğu Asya
'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin verecek ilk ülke olacak.
Kamuoyu yoklamaları, halkın değişikliğe destek verdiğini ortaya koymuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:12 Kaynak: AA
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