Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı

Hayvan hakları örgütleri, maymunların en iyi Hindistan cevizini seçmek için kullanıldığını ve günde yaklaşık bin adet Hindistan cevizini "toplama aracı" olarak kullanıldıklarını söylüyor.

Bazı süpermarketler, Hindistan cevizlerinin maymunlar tarafından toplandığı ortaya çıktıktan sonra Hindistan cevizi yağlarını ve sularını raflardan kaldırdı.

Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Komşu iki ailenin kavgasına ortalık savaş alanına döndü
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi

Hayvanlara Etik Davranma Topluluğu (Peta), maymunların vahşi doğadan alınarak günde bin hindistan cevizi toplamak üzere eğitildiğini duyurdu.

Hayvan hakları grubu, Tayland'daki örgülü makakların "Hindistan cevizi makinesi" gibi eğitildiğini söylüyor.

Bu açıklamadan sonra İngiltere'nin en yaygın süpermarketlerinden Waitrose, Ocado, Co-op ve Boots, bu şekilde maymunlara toplatılan Hindistan cevizlerinden yapılan ürünleri satmayacağını açıkladı.

Bir başka süpermarket Morrisons ise, bu ürünleri şimdiden raflarından kaldırdığını duyurdu.

Waitrose, "Hayvanların sağlığını koruma politikamız gereği, maymun işçiliğinden elde edilmiş olduğunu bildiğimiz hiçbir ürünü satmamaya kararlıyız" açıklaması yaptı.

Co-op da "Etik bir perakendeci olarak, maymun iş gücünün bizim ürünlerimizin içeriği için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da cuma günü paylaştığı bir tweette, ülke genelindeki tüm süpermarketlere bu ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

Sainsbury's de BBC'ye yaptığı açıklamada "Ürün çeşitliliğimizi şu an yeniden gözden geçiriyoruz ve ürün sağlayıcılarımızla birlikte bu karışık meseleyi soruşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Asda da "Ürün sağlayıcılığımızdan üst düzey üretim standartlarını her zaman korumalarını bekliyoruz. Hayvanların istismar edilmesini hiçbir şekilde hoş görmeyeceğiz." dedi.

Symonds'ın özellikle çağrı yaptığı Tesco da BBC'ye yaptığı açıklamada "Bizim kendi üretimimiz olan Hindistan cevizi sütü ve yağının yapımında maymunlar kullanılmamaktadır. Peta'nın açıkladığı hiçbir markayı kullanmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hindistan, Tayland, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:27 

Son Dakika Dünya Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:05 Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı 21:53 "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 18:23 Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:36 Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Komşu iki ailenin kavgasına ortalık savaş alanına döndü
09:48
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
09:47
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
09:27
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
09:21
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
09:17
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
09:15
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
09:14
Maskeyi yanlış kullanan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen ilimizde 4 günde korona vakaları yüzde 15 artış gösterdi
08:50
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
07:48
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
07:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 10:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]