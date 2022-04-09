Tayland'da milli parklarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Tayland'da milli parklarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklandı

09.04.2022 13:10
Tayland'da milli parklarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklandı

Tayland'da doğal hayatı korumak amacıyla milli parklarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklandı.

Tayland'da doğal hayatı korumak amacıyla milli parklarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklandı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Milli Parklar, Yaban Hayatı ve Bitkileri Koruma Departmanından (DNP) yapılan açıklamada, doğal yaşamı tehdit eden tek kullanımlık plastiklerin ve plastik köpüklerin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada plastik tabak, bardak, pipet ve çatal bıçak kullanımının tüm milli parklarda yasaklandığı duyuruldu.

Söz konusu plastiklerin, yaban hayatındaki hayvanların solunum yolları ve sindirim sistemi için tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, plastik atıklarının nehir ve göllerde kirliliğe yol açtığı ve nehir-deniz ekolojisine zarar verdiği kaydedildi.

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Milli Parklar, Tayland, Vietnam, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da milli parklarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklandı - Son Dakika


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