Son dakika haberleri: - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı

18.11.2020 17:31

Son dakika haberlerine göre - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı Tayland'da monarşi karşıtı protestocular, milletvekillerinin anayasa değişikliklerini tartıştığı parlamento binasının önünde polisle çatıştı.

- Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı

BANGKOK - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular, milletvekillerinin anayasa değişikliklerini tartıştığı parlamento binasının önünde polisle çatıştı. Polisin göstericilere sert müdahalesi sonucunda 55 kişi yaralandı.

Tayland'da Temmuz ayından bu yana devam eden hükümet ve monarşi karşıtı gösteriler, protestocuların dün anayasa değişikliklerinin tartışıldığı parlamento binasına girmeye çalışması ve polisin onlara defalarca kez tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesinin ardından şiddete dönüştü. Polisin sert müdahalesi sonucunda, aralarında en az 2 öğrencinin de bulunduğu 5 kişi kurşunla yaralandı. Başkent Bangkok'taki Erawan acil tıp merkezinin yaptığı açıklamaya göre; protestolarda toplam 55 kişi yaralandı.

Dün erken saatlerde Parlamentonun dışında toplanan protestocuların ellerinde tuttuğu dev şişme ördekler dikkat çekti. Göstericiler, plastik ördeklerden "donanma kuvvetleri" şeklinde bahsederek polisle alay etti. Polis, göstericileri dağıtmak için defalarca kez tazyikli su sıktı ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular da duman bombaları ve boya torbaları fırlatarak misilleme yaptı.

Polisin sert müdahalesine ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonucu Tayland halkı, polise tepki gösterdi. Bunun üzerine polis sözcülerinden biri açıklama yaparak; göstericilerin yasaklı bir alana girmeye çalıştıkları için tazyikli su kullanıldığını söyledi.

Monarşi yanlıları da sokaklara döküldü

Parlamento çevresindeki yoğun polis varlığına rağmen protestolar bugün de devam etti. Bugün öğle saatlerinde sarı gömlek giymiş kralcıların da sokağa dökülmesiyle birlikte olay büyüdü. Demokrasi yanlısı protestocular ile monarşi yanlıları arasında çatışma çıktı. Polisin barikatların birinden çekilmesinin ardından her iki taraf da birbirlerine taş ve su şişeleri attı.

Bir grup gencin önderliğinde başlayan protestoların hedefinde ülkenin Başbakanı Prayuth Chan-ocha ve kraliyet ailesi yer alıyor. Protestocular; Prayuth'un görevden alınmasını ve Tayland'ın eski cuntası tarafından hazırlanan anayasada, monarşinin yetkilerini kısıtlayacak reformların yapılmasını talep ediyorlar.

Milletvekillerinin önerilen değişiklikleri kabul edip etmeyeceklerine dair oylamanın bu akşam yapılması bekleniyor.

Son dakika haberleri: - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı
Son dakika haberleri: - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı
Son dakika haberleri: - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı
Son dakika haberleri: - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı

Parlamento, Bangkok, Anayasa, Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: - Tayland'da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı: 55 yaralı - Son Dakika


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