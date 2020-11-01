Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi - Son Dakika

Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi

01.11.2020 19:00
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi, System.String[]

Tayland'da monarşi karşıtlarının ardından bu kez de monarşiyi destekleyen sarı gömlekliler sokağa inerek, Kral Maha Vajiralongkorn'a destek protestosu düzenledi.

Tayland'da monarşi karşıtlarının ardından bu kez de monarşiyi destekleyen sarı gömlekliler sokağa inerek, Kral Maha Vajiralongkorn'a destek protestosu düzenledi.

Tayland'da aylardır devam eden hükümet ve monarşi karşıtı protestoların ardından bu kez de monarşiyi destekleyen sarı gömlekliler sokağa indi. Başkent Bangkok'taki Büyük Saray'ın bulunduğu bölgede bir araya gelen ve kralın rengi olan sarı renkli gömlek giyen binlerce kişi Kral Maha Vajiralongkorn'a destek protestosu düzenledi. Göstericiler, ellerinde "Sadakatle yaşa, sadakatle öl", "Kraliçemi seviyorum" ve "Kralımız için canımızı veririz" yazılı pankartlar taşıdı. Büyük Saray'daki kraliyet töreninin ardından Kral Vajiralongkorn'a protestocuların arasına karışarak, kendisine destek verenleri selamladı.

Bin Bunleurit yaptığı açıklamada, "Sevgili monarşimizi korumanın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, "Herkesin istediği herhangi bir değişikliği savunma hakkı vardır, ancak monarşide reform yapmak istemelerinin nedeni nedir?" dedi.

Sarı gömleklilerin protestosuna ülkede aylardır devam eden monarşi karşıtı protestolara göre çok az sayıda katılım olduğu görüldü.

Öğrenci ve gençlerin önderliğindeki protestolar başlangıçta Chan-ocha'nın istifasını talep ederken, ilerleyen günlerde 1932'de mutlak kraliyet yönetiminin sona ermesinden bu yana monarşiye en büyük meydan okuma haline geldi.

Öte yandan monarşi karşıtı binlerce kişi ülke çapında aylardır geniş kapsamlı protestolar organize ederek, eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın istifasını, monarşi de reform ve yeni bir Anayasa oluşturulmasını talep ediyor.

(İHA)

Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi
Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi

Maha Vajiralongkorn, Tayland, Bangkok, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da monarşi yanlıları sokağa indi - Son Dakika


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