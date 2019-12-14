Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi - Son Dakika Dünya

Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi

6 saat önce

Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok cumartesi günü 2014 darbesinden bu yana en büyük protesto gösterisine sahne oldu. 2014 darbesini düzenleyen General Prayut Chan-ocha hükümetine karşı muhalefeti bir çatı altında toplayan Gelecek İleride Partisi'nin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı.

Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi, System.String[]

Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok cumartesi günü 2014 darbesinden bu yana en büyük protesto gösterisine sahne oldu.


2014 askeri darbesini düzenleyen General Prayut Chan-ocha hükümetine karşı muhalefeti bir çatı altında toplayan Gelecek İleride Partisi'nin (Future Forward) yaptığı çağrı ile düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.

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Tayland, Bangkok, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:32 
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