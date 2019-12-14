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Tayland'da muhalefet birleşti: Darbe sonrası en büyük protesto gösterisi
6 saat önce
Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok cumartesi günü 2014 darbesinden bu yana en büyük protesto gösterisine sahne oldu. 2014 darbesini düzenleyen General Prayut Chan-ocha hükümetine karşı muhalefeti bir çatı altında toplayan Gelecek İleride Partisi'nin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı.
Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok cumartesi günü 2014 darbesinden bu yana en büyük protesto gösterisine sahne oldu.
2014 askeri darbesini düzenleyen General Prayut Chan-ocha hükümetine karşı muhalefeti bir çatı altında toplayan Gelecek İleride Partisi'nin (Future Forward) yaptığı çağrı ile düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:32
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