Tayland'da muhalif gruplar monarşiyi eleştirme yasağının iptali için sokaklarda - Son Dakika

Tayland'da muhalif gruplar monarşiyi eleştirme yasağının iptali için sokaklarda

10.12.2020 14:05
Tayland'da muhalif gruplar monarşiyi eleştirme yasağının iptali için sokaklarda, System.String[]

KUALA Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir kitlesel gösteriler düzenleyen muhalif gruplar, monarşiyi eleştirmeyi yasaklayan 112 sayılı Krala İhanet Yasası'nın iptal edilmesi için sokağa döküldü.

KUALA Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir kitlesel gösteriler düzenleyen muhalif gruplar, monarşiyi eleştirmeyi yasaklayan 112 sayılı Krala İhanet Yasası'nın iptal edilmesi için sokağa döküldü.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bugün başkent Bangkok'taki BM temsilciliğinin önünde toplanan muhalif gruplar, hükümet karşıtı sloganlar atarak 112 sayılı yasanın kaldırılması talebinde bulundu.

Ekim ayından bu yana yaklaşık 20 kişinin, monarşiye hakaretten gözaltına alınıp suçlanmasına da karşı çıkan muhalifler, protestoculara yönelik suçlamaların geri çekilmesini istedi.

Muhalif grup temsilcilerinden aktivist Somyot Prueksakasemsuk, Kral'a ihanet yasasının kaldırılması konusunda Tayland hükümetine baskı yapması için BM temsilciliğine mektup iletti.

Somyot, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ceza kanununun 112. maddesi, dünyada hiçbir ülkenin uygulamadığı modası geçmiş bir yasadır. İnsanların fikirlerini hür şekilde ifade etmesine engel olan bu yasa, hükümet tarafından muhalifleri susturmak için kullanılmaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından yürüyüş yapan protestocuların, polisin barikat kurduğu yollardan geçmeye çalışması üzerine ufak çaplı arbede yaşandı.

Kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, barikatı yarmaya çalışan protestocuları geri döndürdü.

Bu yıl 23 kişiye monarşiye hakaretten dava açıldı

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu olmuştu.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, yıl başından bu yana monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, bu yıl yapılan suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Hükümet, Tayland, Reform, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da muhalif gruplar monarşiyi eleştirme yasağının iptali için sokaklarda - Son Dakika


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