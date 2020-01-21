Tayland'da muhalif parti anayasal monarşiyi devirme suçlamasından aklandı - Son Dakika

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, ülkedeki anayasal monarşiyi devirmek arayışında olduğu öne sürülen muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin yasaları ihlal etmediğine karar verdi.

Parti yetkililerinin Tay geleneklerine yönelik eleştirileri ve Partinin logosundaki ters üçgenin İlluminati tarikatının sembolüne benzediği yönündeki iddialarla ilgili şikayeti ele alan Anayasa Mahkemesi, Gelecek İleri Partisinin suç işleme niyeti göstermediği ve şikayetin yasal prosedüre göre yapılmadığına hükmetti.

Mahkeme, Partinin yönetmeliklerini anayasada belirtildiği gibi siyasi partilerin anayasal monarşiye karşı olmaması gerektiğine uygun olarak gözden geçirmesine karar verdi.

Avukat Natthaporn Toprayoon, geçen yıl Gelecek İleri Partisinin yetkililerinin Tay geleneklerine yönelik eleştirel ifadeleri ve Partinin logosundaki ters üçgenin İlluminati tarikatının sembolüne benzediği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 24 Mart genel seçimlerde en çok oy alan 3. parti Gelecek İleri'nin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in, seçim kampanyası döneminde medya şirketi V-Luck'ta hissesi olduğu gerekçesiyle seçim yasalarını ihlal ettiğine 20 Kasım'da karar vermişti. Mahkeme bu ihlal kapsamında Thanathorn'un milletvekilliğinin düşürülmesine hükmetmişti. Parti hakkındaki seçim yasalarını ihlal etme suçuyla ilgili fesih tehdidi ise sürüyor.

Cunta muhalifi Thanathorn, 2014'teki darbe sonrası yapılan ilk seçimlerde, genç seçmenden aldığı destekle dikkatleri çekmişti.