Son Dakika Haberleri: Tayland'da Müslüman öğrencilerin fişlenmesi talebine başbakandan destek
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Tayland'da Müslüman öğrencilerin fişlenmesi talebine başbakandan destek

50 dakika önce

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, polisin ülke genelinde üniversitelerden Müslüman öğrencilerle ilgili bilgi talep etmesinin gerekli olduğunu savundu

Tayland'da Müslüman öğrencilerin fişlenmesi talebine başbakandan destek, System.String[]

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, polisin ülke genelinde üniversitelerden Müslüman öğrencilerle ilgili bilgi talep etmesinin gerekli olduğunu savundu.


Güvenlik birimlerinin üniversite yönetimlerinden kendi okullarındaki Müslüman öğrenciler hakkında bilgi talebinde bulunması, ayrımcı ve yasa dışı bulunarak insan hakları örgütleri ve uluslararası kamuoyu tarafından sert eleştirilere neden olmuştu.

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Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:45 
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