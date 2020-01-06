Tayland'da nesli tükenmekte olan kaplumbağa türünün yumurtaları çalındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland'da nesli tükenmekte olan kaplumbağa türünün yumurtaları çalındı - Son Dakika

Tayland'da nesli tükenmekte olan kaplumbağa türünün yumurtaları çalındı

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da ülkenin batısındaki Phang-nga vilayetinde, nesli tükenmekte olan Pasifik deri sırtlı deniz kaplumbağasına (Dermochelis coriacea) ait kuluçkadaki yumurtalar çalındı.

Tayland'da nesli tükenmekte olan kaplumbağa türünün yumurtaları çalındı, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da ülkenin batısındaki Phang-nga vilayetinde, nesli tükenmekte olan Pasifik deri sırtlı deniz kaplumbağasına (Dermochelis coriacea) ait kuluçkadaki yumurtalar çalındı.

Phang-nga Deniz ve Sahil Kaynakları Ofisi, nesli tükenmekteki türün doğal kuluçka yeri olan bölgede, son 5 yılda ortaya çıkan tek kuluçka yuvasındaki yumurtaların pazar sabah saatlerinde çalındığını bildirdi.

Bölge sakinleri, hırsızların yakalanmasını ve yumurtaların geri getirilmesini sağlayanlara ödül olarak 50 bin baht (yaklaşık 1660 dolar) bağış yapacağını açıklarken yerel yönetim de aynı miktarda katkı yaparak ödül bedelini 100 bin bahta (yaklaşık 3 bin 320 dolar) çıkardı.

Tayland yasalarına göre, nesli tükenmekteki kaplumbağa türlerinin yumurtalarını çalmak veya bulundurmak 3 ila 15 yıl hapis ve 300 bin ila 1 milyon 500 bin baht (yaklaşık 9 bin 950 ila 49 bin 760 dolar) cezaya çarptırılıyor.

Dünyanın en büyük deniz kaplumbağası olan Pasifik deri sırtlı deniz kaplumbağası, nesli tükenen türler arasında bulunuyor.

Tayland'da ocak 2019'a kadar geçen 5 yılda, türe ait kuluçka yuvasına rastlanamamıştı.

Kara yırtıcılarının saldırıları, aşırı avlanma, yumurta hırsızlığı ve doğal ortamdaki bozulmanın kuluçka yuvalarının yok olmasına sebep olduğu tahmin ediliyor.

Güneydoğu Asya, Tayland, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı
Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Alkolü fazla kaçırdılar, soluğu sahilde aldılar! Cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandılar İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu

Son Dakika Haberleri
02:44 Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası anlatıldı - Son Dakika
02:31 Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu - Son Dakika
02:30 Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu - Son Dakika
02:29 Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı - Son Dakika
02:28 Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 02:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayland'da nesli tükenmekte olan kaplumbağa türünün yumurtaları çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]