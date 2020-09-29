? Tayland'da kreşte çocukları dövdüğü anlar ortaya çıkan öğretmen, veliler tarafından darp edildi.Tayland'da Nonthaburi şehrindeki bir kreşte 30 yaşındaki Ornuma Ploadprong'un 3-4 yaşlarındaki öğrencilere şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerası tarafından günyüzüne çıktı.Kreşe ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Ploadprong'un öğrencilerin kafalarını masalarına vurduğu, kulaklarını büktüğü görüldü. Ortaya çıkan görüntülerin ardından öğenci velileri öğretmene saldırdı. Ploadprong'un okuldan kovulduğu ifade edildi.- Tayland
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:40 - Kaynak: DHA
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