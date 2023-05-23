Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü, 7 kişi öldü - Son Dakika
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Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü, 7 kişi öldü

23.05.2023 19:40

Tayland'ın Phichit eyaletinde dün şiddetli yağış nedeniyle okul bahçesinin çatısının çökmesi sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaşamını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Tayland'ın Phichit eyaletinde Wat Nern Por isimli bir ilkokulun bahçesindeki metal çatı yağmurdan korunan öğrenci ve velilerin üzerine düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şiddetli yağmur ve fırtına bahçede bulunan çatının çökmesine neden oldu.

Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü: 7 ölü

18 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Öğrencilerin çıkış saati olması sebebiyle okulun bahçesinde birçok velinin de bulunduğu bildirildi. Phichit Eyalet Valiliği adına açıklama yapan Patcharin Siri, yaşanan trajik kaza sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Patcharin ayrıca kazadan yaralı olarak ayrılan 18 kişinin hayati tehlikesinin olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıklandı.

Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü: 7 ölü

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Yaşanan trajik kaza sonucu Tayland Meteoroloji Departmanı Kuzey Tayland bölgelerinde bu hafta için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısında bulundu.

Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü: 7 ölü
Kaynak: İHA
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Fırtına, Tayland, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü, 7 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'da okul bahçesinin çatısı çöktü, 7 kişi öldü - Son Dakika
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