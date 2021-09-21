Üye Girişi
Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor - Son Dakika

Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor

21.09.2021 16:23
Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor, System.String[]

Tayland'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okul çağındaki çocukları aşılama kampanyası devam ediyor.

Tayland'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okul çağındaki çocukları aşılama kampanyası devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bangkok'ta, altta yatan hastalıkları bulunan 12 ila 18 yaş aralığındaki çocukların aşılandığı bildirildi.

Okul çağındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına yönelik kampanya kapsamında toplam 1500 öğrenciye aşı yapıldığı kaydedilen açıklamada, 800 öğrencinin ilk doz aşıyı olduğu, 700 öğrencinin ise tam aşılandığı ifade edildi.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, "Bangkok'da yetkililer, başkentteki tüm 12-18 yaş grubu çocuklar için aşı sağlanması yönünde Sağlık Bakanlığından talepte bulundu." ifadesini kullandı.

Ülkede 1 milyondan fazla öğrencinin yüzde 70'i Kovid-19'a karşı aşılanmadan yüz yüze eğitimin başlamasına izin vermek istemediğini belirten Kwanmuang, yeterli düzeyde aşı tedarik edilmesi durumunda, kasım ayı itibari ile hedefe ulaşılabileceğini aktardı.

Bangkok, Tayland, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası verildi 17:27 Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası verildi Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 17:24 Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi Cem Yılmaz'dan takipçilerine dolandırıcılık uyarısı 17:15 Cem Yılmaz'dan takipçilerine dolandırıcılık uyarısı
TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir 17:10 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı Mersin'in 16:58 Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi 16:12 TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir

Son Dakika Haberleri
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
17:19 Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor
17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi
17:09 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
17:02 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir
17:00 TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
16:58 Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi
16:41 Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
16:11 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar         
17:31
Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu         
17:25
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi         
17:11
Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir         
17:03
Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi         
16:59
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 17:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da okul çağındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılama kampanyası sürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement