Tayland'da okul servisinde unutulan çocuk öldü

Tayland'ın Çonburi kentindeki bir okul servisinde 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Polisin soruşturma başlattığı olayda, 2. sınıf öğrencisi Khemnit Thongyu'nun okul servisinde unutulduğu ortaya çıktı. Servis şoförünün polis sorgusunda, tüm çocukları okula bıraktıktan sonra aracı park ettiğini ve daha sonra okul çıkışı çocukları yeniden alarak evlerine götürmek üzere beklediğini söylediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde okul servisinin kapısını açtığını ve Thongyu'nunu yüzüstü düşmüş ve baygın şekilde bulduğunu ifade eden şoför, durumu hemen öğretmenlere bildirdiğini söyledi. Phanthong Hastanesi'ne sevk edilen çocuk hayatını kaybetti.

İHMAL ŞÜPHESİ