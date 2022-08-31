Tayland'da okul servisinde unutulan çocuk öldü - Son Dakika
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Tayland'da okul servisinde unutulan çocuk öldü

31.08.2022 11:36
Tayland'da okul servisinde unutulan çocuk öldü

Tayland'da, okul servisinde unutulan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tayland'ın Çonburi kentindeki bir okul servisinde 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Polisin soruşturma başlattığı olayda, 2. sınıf öğrencisi Khemnit Thongyu'nun okul servisinde unutulduğu ortaya çıktı. Servis şoförünün polis sorgusunda, tüm çocukları okula bıraktıktan sonra aracı park ettiğini ve daha sonra okul çıkışı çocukları yeniden alarak evlerine götürmek üzere beklediğini söylediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde okul servisinin kapısını açtığını ve Thongyu'nunu yüzüstü düşmüş ve baygın şekilde bulduğunu ifade eden şoför, durumu hemen öğretmenlere bildirdiğini söyledi. Phanthong Hastanesi'ne sevk edilen çocuk hayatını kaybetti.

İHMAL ŞÜPHESİ

Küçük çocuğun ailesi, Thongyu'nun ölümündeki ihmal şüphesi nedeniyle okul hakkında Çonburi Phanthong bölge polisine şikayette bulundu.Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarında 2016 yılında okul servisinde unutulan 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş ve servis şoförü ilhmalkarlıkla suçlanmıştı. Halk sağlığı kurumları, 2014 ila 2020 yılları arasında 130 çocuğun araçta unutulduğunu veya bırakıldığını açıklamıştı. -
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Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da okul servisinde unutulan çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da okul servisinde unutulan çocuk öldü - Son Dakika
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