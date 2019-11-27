Son Dakika › Dünya › Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilo plastik çıktı - Son Dakika Dünya
Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilo plastik çıktı
6 saat önce
Taylan'da bulunan Khun Sathan Ulusal Park'ta ölen geyiğin midesinden 7 kilo çöp çıktı.
Tayland'daki Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan geyikte görünürde herhangi bir yaraya rastlanmadı. Yapılan incelemede, geyiğin midesinden kahve paketi ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilogram çöp ve plastik madde çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:56
14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var