Son Dakika Haberleri: Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilo plastik çıktı
Son Dakika Dünya Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilo plastik çıktı - Son Dakika Dünya

Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilo plastik çıktı

6 saat önce

Taylan'da bulunan Khun Sathan Ulusal Park'ta ölen geyiğin midesinden 7 kilo çöp çıktı.

Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilo plastik çıktı, System.String[]

Tayland'daki Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan geyiğin midesinden 7 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.


UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Khun Sathan Milli Park'ında ölü bulunan geyikte görünürde herhangi bir yaraya rastlanmadı. Yapılan incelemede, geyiğin midesinden kahve paketi ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilogram çöp ve plastik madde çıkarıldı.

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Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:56 
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