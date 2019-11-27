Son Dakika Haberleri: Telef olan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı
BBC
Son Dakika Dünya Telef olan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı - Son Dakika Dünya

Telef olan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı

6 saat önce

Tayland'da telef olan bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı, plastik torbalar, hazır kahve poşetleri ve naylon sicim dahil toplam yedi kilo çöp çıktı.

Telef olan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı, System.String[]

Tayland'ın kuzeyindeki Khun Sathan ulusal parkında telef olan bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı, plastik torbalar, hazır kahve poşetleri ve naylon sicim dahil toplam yedi kilo çöp çıktı. Park görevlileri, hayvanın uzun bir süredir çöp yemiş olması gerektiğini söylüyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Tayland'da kurtarılma fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bir yavru deniz ineği Ağustos'ta yediği plastikten ölmüş, geçen yıl da ölen bir balinanın midesinde çok miktarda plastik bulunmuştu.

PLASTİK ATIKLAR SİNDİRİM BORUSUNU TIKADI

Park Müdürü Kriangsak Thanompun'ın açıklamasına göre bir park görevlisi 10 yaşındaki erkek geyiği 25 Kasım'da buldu. Hayvanın midesinde plastik eldiven, hazır erişte ve küçük bir havlu da çıktı. Kriangsak, "Uzmanlar, plastik atıkların hayvanın sindirim borusunu tıkadığını düşünüyor" dedi.

'TAYLAND'DA YILDA 75 MİLYAR PLASTİK POŞET ATILIYOR"

Çevre örgütleri, Tayland'da bir yılda 75 milyar adet plastik poşetin atıldığını söylüyor. Tayland Çevre Bakanı, Ocak 2020'den itibaren büyük mağazaların plastik poşet kullanımına son vereceğini açıklamıştı.

Tayland, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:45 
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