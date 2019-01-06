Tayland'da Otobüs Kazası: 6 Ölü
27 dakika önce
Tayland'da iki katlı otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Tayland
'da iki katlı otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Tayland'da iç sefer yapan iki katlı bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Polis
tarafından yapılan açıklamada, Khlong Luang bölgesi yakınında meydana gelen kazada biri bebek 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Polisin açıklamasında, kaza anında şiddetli yağmur yağdığı ifade edilirken, otobüs şoförünün öndeki bir araçla çarpışmamak için direksiyonu kırdığı ve şarampole yuvarlandığı belirtildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. - BANGKOK
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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