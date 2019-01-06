Son Dakika Haberleri: Tayland'da Otobüs Kazası: 6 Ölü

Tayland'da Otobüs Kazası: 6 Ölü

27 dakika önce

Tayland'da iki katlı otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Tayland'da Otobüs Kazası: 6 Ölü, System.String[]
Tayland'da iki katlı otobüsün kaza yapması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Tayland'da iç sefer yapan iki katlı bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Khlong Luang bölgesi yakınında meydana gelen kazada biri bebek 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polisin açıklamasında, kaza anında şiddetli yağmur yağdığı ifade edilirken, otobüs şoförünün öndeki bir araçla çarpışmamak için direksiyonu kırdığı ve şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. - BANGKOK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Polis, Tayland, 3. Sayfa
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