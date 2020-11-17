Tayland'da Parlamento, protestoların ardından anayasal reform tasarılarını görüşüyor - Son Dakika

Tayland'da Parlamento, son zamanlarda düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından ülkede anayasal reformlar için hazırlanan tasarıları görüşmeye başladı.

Ülkede geçen yıldan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sonrası anayasal reform talepleri için 7 tasarı hazırlandı.

Biri iktidar partisi, biri protestocuların desteklediği bir sivil toplum kuruluşu, 5'i de muhalif partiler tarafından hazırlanan tasarılar, iki gün boyunca devam edecek yasama toplantılarında ele alınacak.

Söz konusu anayasa değişikliği tasarıları, Senato ve Temsilciler Meclisi şeklinde çift kanatlı mekanizmadan oluşan Parlamentoda oylanacak.

Anayasa değişikliklerinin, Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmesi gerekiyor.

Kabul edilen düzenleme, bir ay içinde gerekli değişiklik için ikinci ve üçüncü kez okunabiliyor.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yana en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.