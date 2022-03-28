Tayland'da petrol tankeri patladı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'da petrol tankeri patladı: 1 ölü

28.03.2022 15:49

Tayland'da yerleşim yerlerine yakın bir bölgede seyir halindeki petrol tankerinin patlamasının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tayland'da yerleşim yerlerine yakın bir bölgede seyir halindeki petrol tankerinin patlamasının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a doğru ilerlemekte olan ve 3 milyon litre ham petrol taşıdığı belirtilen tanker, etrafında yerleşim yerlerinin de yer aldığı Chao Phraya nehrinden geçtiği sırada patladı. Patlamanın ardından tanker alev alırken, gemide yer alan 15 mürettebattan 1'I hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda yardım ekiplerinin gelmesiyle durum Kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelerin ardından, patlamanın geminin ön bölümünde yer alan çapa odasında başlayan bir yangın sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği belirtilirken, gemiden nehire her hangi bir petrol sızıntısı yaşanmadığı bildirildi.

(Kaan Çolak/ İHA)

Tayland'da petrol tankeri patladı: 1 ölü
Tayland'da petrol tankeri patladı: 1 ölü

YORUMLAR
500
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü Son Dakika | Kırşehir'de TIR ve minibüs çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Son Dakika | Kırşehir'de TIR ve minibüs çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayland'da petrol tankeri patladı: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Bulgarlar, Ramazan alışverişi için Edirne'ye geldi! Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:30:22. #1.12#
SON DAKİKA: Tayland'da petrol tankeri patladı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement