Tayland'da protestocular, bir öğrencinin Kral'a hakaretle suçlandığı iddiası üzerine sokağa çıktı - Son Dakika

KUALA Tayland'da bir muhalif öğrencinin Kral'a hakaret ettiği gerekçesiyle suçlandığına yönelik iddialar, protestocuların tepkisine yol açtı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın istifası ve anayasal reform talepleriyle ülke genelinde bir yıldan fazla süren protestolara katılan muhalif öğrencilerden Chayapol Danotai'nin, bu sabah başkent Bangkok'taki Klong Luang polis merkezine girerken görüldüğü öğrenildi.

Haberin internette yayılması üzerine Chayapol'un, 13 Ocak'ta gözaltına alınan bir başka muhalif öğrenci gibi Kral'a hakaretten suçlandığını düşünerek polis merkezinin önünde toplanan bir grup protestocu, Chayapol'a destek sloganları attı.

Polisin protestocuları binaya yaklaştırmamak için itmesi üzerine göstericilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Olayın ardından basına konuşan Chayapol'un avukatı Noraset Nanongtoom, muhalif öğrenci hakkında herhangi bir gözaltı veya suçla işleminin yapılmadığını belirterek, "Chayapol, 13 Ocak'ta gözaltına alınan öğrenci Sirichai için hazırlanan yakalama emrinde isminin geçmesinin ardından, hakkında suçlama olup olmadığını teyit etmek üzere polis merkezine gelmiştir." dedi.

Daha sonra Klong Luang polis merkezinden yapılan açıklamada da Chayapol'a yönelik herhangi bir hukuki işlem yapılmadığı kaydedildi.

Açıklamaların ardından protestocular, polis merkezinden ayrıldı.

13 Ocak'ta Thammasat Üniversitesi öğrencisi Sirichai Nathuang, Tayland Kralı'na internet üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Sirichai'ye bir gün içinde 2 ayrı suçlamanın yöneltilmesi, muhalif grupların tepkisine yol açmıştı.

2020'de 23 kişiye monarşiye hakaretten dava açıldı

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, ülkede tartışılıyor.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, 2020'deki suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.