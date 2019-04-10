Son Dakika Haberleri: Tayland'da Rezidansta Yangın

Tayland'da Rezidansta Yangın

10 dakika önce

? Tayland'da otel ve alışveriş merkezinin bulunduğu bir rezidansta çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tayland'da Rezidansta Yangın, System.String[]
? Tayland'da otel ve alışveriş merkezinin bulunduğu bir rezidansta çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yangın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta otel ve alışveriş merkezi olarak hizmet veren The Central World Complex'te meydana geldi. Otelin 8'inci katında çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yerel medya, tüm katın alevler içinde kaldığını; görgü tanıklarının da bir kişinin camdan atladığını gördüklerini söylediğini duyurdu.

Yerel medya, otelin 'evrak saklama odasında' çıkan yangında, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtilirken; yüzlerce kişinin de tahliye edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:49 Kaynak: DHA
Tayland, Dünya
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