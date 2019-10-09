Son Dakika Haberleri: - Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu
Son Dakika Güncel - Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu

- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu

36 dakika önce

- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulunduBANGKOK - Tayland'da bir ulusal parkta şelalenin döküldüğü vadide 5 filin daha ölü bulunduğu belirtildi.

- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu

BANGKOK - Tayland'da bir ulusal parkta şelalenin döküldüğü vadide 5 filin daha ölü bulunduğu belirtildi.

Tayland'dın Mueang Nakhon Nayok bölgesindeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda Haew Narok şelalesinin döküldüğü bir vadide cumartesi günü 6 fil boğularak ölmüştü. Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, park çalışanlarının insansız hava araçlarıyla yaptığı çalışma kapsamında boğularak ölen 5 filin daha bulduğu ve ölen fillerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük milli parkı olan Khao Yai Parkı'nda 1992'de aynı vadide 8 fil boğulmuştu.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Dong Phayayen-Khao Yai Orman Kompleksi'nin bir bölümü olan Khao Yai Milli Parkı'nda, 300 vahşi hayvan bulunuyor.

- Tayland'da şelalede boğulan 5 fil daha bulundu

Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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