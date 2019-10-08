Tayland'da şelaleden düşüp ölen fillerin sayısı 11'e yükseldi

Acı olay cumartesi günü Khao Yai Ulusal Parkı'nda meydana geldi. Nehri karşıya geçmek isterken şelalenin döküldüğü alana düşen bir yavruyu kurtarmak isteyen diğer filler de suda telef oldu. İlk tespitlerde 6 filin öldüğü ortaya çıkmış, 2 filin ise kurtulduğu öğrenilmişti.