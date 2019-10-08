Son Dakika Haberleri: Tayland'da şelaleden düşüp ölen fillerin sayısı 11'e yükseldi
Son Dakika Dünya Tayland'da şelaleden düşüp ölen fillerin sayısı 11'e yükseldi

Tayland'da şelaleden düşüp ölen fillerin sayısı 11'e yükseldi

1 saat önce

Acı olay cumartesi günü Khao Yai Ulusal Parkı'nda meydana geldi. Nehri karşıya geçmek isterken şelalenin döküldüğü alana düşen bir yavruyu kurtarmak isteyen diğer filler de suda telef oldu. İlk tespitlerde 6 filin öldüğü ortaya çıkmış, 2 filin ise kurtulduğu öğrenilmişti.

Tayland'da şelaleden düşüp ölen fillerin sayısı 11'e yükseldi, System.String[]

Tayland'da şelale sularına kapılıp boğulan fillerin sayısı 11'e yükseldi.


Olay cumartesi günü Khao Yai Ulusal Parkı'nda meydana geldi. Nehri karşıya geçmek isterken şelalenin döküldüğü alana düşen bir yavruyu kurtarmak isteyen diğer filler de suda telef oldu. İlk tespitlerde 6 filin öldüğü ortaya çıkmış, 2 filin ise kurtulduğu öğrenilmişti.

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Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:51 
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