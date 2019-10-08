Tayland'da şelaleden düşüp ölen fillerin sayısı 11'e yükseldi
1 saat önce
Acı olay cumartesi günü Khao Yai Ulusal Parkı'nda meydana geldi. Nehri karşıya geçmek isterken şelalenin döküldüğü alana düşen bir yavruyu kurtarmak isteyen diğer filler de suda telef oldu. İlk tespitlerde 6 filin öldüğü ortaya çıkmış, 2 filin ise kurtulduğu öğrenilmişti.
Tayland'da şelale sularına kapılıp boğulan fillerin sayısı 11'e yükseldi.
Olay cumartesi günü Khao Yai Ulusal Parkı'nda meydana geldi. Nehri karşıya geçmek isterken şelalenin döküldüğü alana düşen bir yavruyu kurtarmak isteyen diğer filler de suda telef oldu. İlk tespitlerde 6 filin öldüğü ortaya çıkmış, 2 filin ise kurtulduğu öğrenilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:51
Mahkemedeki ifadesinde ağlayan suçlu iyi hal indirimi aldı Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu ABD 28 Çinli şirket ve kuruluşu 'Uygur zulmünden' ötürü kara listeye aldı