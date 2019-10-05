Son Dakika Haberleri: Tayland'da şelalenin döküldüğü alana düşen 6 fil telef oldu
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Tayland'da şelalenin döküldüğü alana düşen 6 fil telef oldu

1 saat önce

Tayland'da bir parkta bulunan şelalenin döküldüğü alana düşen 6 fil boğularak telef oldu.

Tayland'da şelalenin döküldüğü alana düşen 6 fil telef oldu, System.String[]

Tayland'da bir parkta bulunan şelalenin döküldüğü alana düşen 6 fil boğularak telef oldu.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Nakhon Ratchasima eyaletindeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda yaşayan 6 fil, Haew Narok Şelalesi'nin döküldüğü alana düştü.

Park görevlileri, ilk önce bir fil yavrusunun düşüp boğulduğunu, diğer fillerin de yavruyu kurtarmaya çalışırken telef olduklarını ifade etti.

2 filin de son anda kurtarıldığını belirten görevliler, olayın ardından şelalenin bir süreliğine ziyarete kapatıldığını kaydetti.

Turistlerin sıkça uğradığı Khao Yai Parkı'nda farklı türlerde yaklaşık 300 hayvan barınıyor.

Bangkok, Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:00 Kaynak: AA
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