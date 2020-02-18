Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü - Son Dakika

Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü

7 saat önce

Tayland'da silahlı saldırgan AVM'de kurşun yağdırdı 1 ölüTayland (DHA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Century Movies Plaza'ya giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.

Tayland'da silahlı saldırgan AVM'de kurşun yağdırdı 1 ölü

Tayland (DHA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Century Movies Plaza'ya giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Saldırıda güzellik merkezinde çalışan bir kadın hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yerel medya saldırganın yakalanıp yakalanmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

8 Şubat'ta da Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde bir asker, 26 kişiyi öldürüp 42 kişiyi yaralamış; saldırgan saatler sonra vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Tayland'da silahlı saldırgan avm'de kurşun yağdırdı 1 ölü

Bangkok, Tayland, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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