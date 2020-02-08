Tayland'da silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika
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Tayland'da silahlı saldırı: 12 ölü

6 saat önce

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı.

Tayland'da silahlı saldırı: 12 ölü, System.String[]

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya askerin, kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü

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Bölgeden görüntülerÇatışmanın sesleri


Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
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