Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü - Son Dakika Dünya

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü

13 dakika önce

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı.

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü, System.String[]

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya askerin, kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.


Tayland, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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