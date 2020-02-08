Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü ? ek görüntü ve bilgilerle - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü ? ek görüntü ve bilgilerle - Son Dakika

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü ? ek görüntü ve bilgilerle

6 saat önce

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü (2) ? EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLETayland, (DHA)- Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı.

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü (2) ? EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİLERLE

Tayland, (DHA)- Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya askerin, kışladan silah ve mühimmat çaldığını ve burada 3 kişiyi öldürdüğünü ardından kaçarken de 9 sivili daha öldürdüğünü duyurdu.

Tayland medyası, saldırganın Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezinin içine girdiğini; buraya girmeden önce de bir gaz tankını havaya uçurduğunu; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarının sürdüğünü duyurdu.

Tayland'da silahlı saldırı 12 ölü ? ek görüntü ve bilgilerle

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
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