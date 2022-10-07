Tayland'da silahlı saldırıda ölen çocuklar için anma töreni düzenlendi

UTHAI Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölenler için anma töreni düzenlendi.

Sabah saatlerinde kraliyet ve hükümet temsilcileri, saldırı gerçekleştirilen çocuk bakım merkezinin ana kapısının önündeki tören masalarına çelenk bırakmak için sıraya girdi.

Ölenlerin yakınları da ahşap zemine beyaz çiçekler bıraktı.

Çocuk bakım merkezindeki vefat eden hamile bir öğretmenin eşi Seksan Sriraj, "Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı. Kalbimdeler. Eşim ve çocuğum huzurlu bir yere gittiler. Hayattayım ve yaşamaya devam etmeliyim." dedi.

Ölenlerin yakınları tazminat talep sürecini başlatırken onlara destek olmaları için olay yerine psikologlar gönderildi.

Polis yetkilileri, saldırganın çocuk bakım merkezini evinin yakınında olduğu için hedef aldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Eski bir polis memuru olan saldırganın daha önce işlediği bir uyuşturucu suçundan yargılandığı ve işinden kovulduğu, bugün mahkemesi olduğu aktarıldı.

Olay anında orada bulunan görgü tanıkları, saldırganın arabadan inip binanın önündeki bir adam ve çocuğu silahla vurduğunu, daha sonra çocuk bakım merkezine ilerlediğini söyledi.

Öğretmenlerin camları ve kapıları kilitlediği ancak adamın ateş ederek tekmeleyerek kapıyı kırdığı bildirildi.

Çoğunlukla 2 ve 3 yaşlarında olan çocukların saldırı esnasında öğle uykusunda olduğu ifade edildi.

Merkezde, genelde 70-80 çocuk bulunduğu ancak daha büyük çocukların okul dönemi henüz başlamadığı için daha az çocuğun olduğu kaydedildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, olayla ilgili Twitter paylaşımında, "Tüm Avustralyalılar sevgilerini ve başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, "Bu şiddet, hem anlamsız hem de yürek parçalayıcı." ifadesini kullandı.

Olay

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesindeki çocuk bakım merkezine dün düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişinin hayatını kaybetmişi.

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb'ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söylemişti.

2 ila 5 yaşındaki çocukların bulunduğu çocuk bakımevinde saldırıya kurban giden çocukların büyük bir kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın, yoldan geçenlere rastgele ateş ettiğini belirtmişti.

Bu saldırı, tek saldırgan tarafından yapılan bir katliamda en çok çocuğun hayatını kaybettiği saldırılardan biri olarak değerlendiriliyor.