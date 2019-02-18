Son Dakika Haberleri: Tayland'da Siyam Gül Ağacı Operasyonu

Tayland'da Siyam Gül Ağacı Operasyonu

1 saat önce

Tayland'da milli parkta koruma altındaki bir ağaç türünü kesmek üzere olan çeteye yönelik operasyonda 18 Kamboçyalı yakalandı.

Tayland'da Siyam Gül Ağacı Operasyonu, System.String[]
Tayland'da milli parkta koruma altındaki bir ağaç türünü kesmek üzere olan çeteye yönelik operasyonda 18 Kamboçyalı yakalandı.

Bangkok Post'un haberine göre, polis, Nakhon Ratchasima şehrindeki Thap Lan Milli Parkı'nda, Siyam gül ağacı kesme hazırlığındaki 18 Kamboçyalının, ağaçları sökmek için kullanılan aletlerle yakalandığını belirtti.

Parkta hafta sonu bir Kamboçyalının yakalandığını ve testere, ev yapımı silah ile yiyecek dolu 37 çanta ele geçirildiğini belirten polis, diğer 17 kişinin operasyon sırasında ormanın derinliklerine kaçtığını ancak yetkililerin parkın dışındaki tüm yolları kapatmasıyla yakalandıklarını duyurdu.

Polis, şüphelilerin, Chanthaburi şehri sınırından Tayland'a geçtiklerini ve kendilerini koruma altındaki Siyam gül ağaçlarını kesmeleri için kiralayan kişiyle görüştüklerini itiraf ettiğini aktardı.

Polis, 18 Kamboçyalının gözaltına alınarak sorgulandığını kaydetti.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan Siyam gül ağacı dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle mobilya sektöründe kullanılıyor.

Çin'de "Hongmu" ismiyle bilinen ve Siyam gül ağacından yapılan mobilyalar, ülkede prestij ve zenginlik göstergesi olarak kabul ediliyor.

Farklı bir tür kırmızı rengi olan Siyam gül ağacı, dünyada en çok kaçakçılığı yapılan vahşi yaşam ürünleri arasında yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:32 Kaynak: AA

Polis, Tayland, Güncel
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