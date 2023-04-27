Tayland'da Siyanürle Zehirleyerek Öldürmekle Suçlanan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'da Siyanürle Zehirleyerek Öldürmekle Suçlanan Kadın Tutuklandı

27.04.2023 17:37
Tayland'da Siyanürle Zehirleyerek Öldürmekle Suçlanan Kadın Tutuklandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan kadın tutuklandı. Sararat Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis cinayet soruşturmalarına hız verdi. Rangsiwuthaporn suçlamaları reddetti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan kadın tutuklandı.

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı. Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi. Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi. Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.

Suçlamaları reddetti

Tüm şüphelerin odağında bulunan Sararat Rangsiwuthaporn, dün tutuklanmasının ardından hakkındaki suçlamaları reddetti. Yetkililer, Rangsiwuthaporn'un kefaletle serbest bırakılma talebini de kabul etmedi. - BANGKOK

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da Siyanürle Zehirleyerek Öldürmekle Suçlanan Kadın Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:50 Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:22 HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır
18:09 Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu
18:02 İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor
17:56 İtalya futbolu hareketli günler geçiriyor! Milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 Küçükçekmece'de korkutan yangın! Halı imalathanesinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
17:48 Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra yeni gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış
17:40 Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 19:10:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da Siyanürle Zehirleyerek Öldürmekle Suçlanan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement