Son Dakika Haberleri: Tayland'da terk edilen 20 Arakanlı mülteci kurtarıldı
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Tayland'da terk edilen 20 Arakanlı mülteci kurtarıldı

51 dakika önce

KUALA Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddetten kaçarak Malezya'ya geçmeye çalışırken Tayland'da aç bırakılarak terk edilen 20 Arakanlı mülteci kurtarıldı.

Tayland'da terk edilen 20 Arakanlı mülteci kurtarıldı, System.String[]
KUALA Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddetten kaçarak Malezya'ya geçmeye çalışırken Tayland'da aç bırakılarak terk edilen 20 Arakanlı mülteci kurtarıldı.
Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Tayland'ın güneyindeki kıyı kenti Songkhla'da polis ekipleri, biri bebek, biri 5 yaşındaki çocuk toplam 20 Arakanlı mülteciyi boş bir dükkanda terk edilmiş halde buldu.
Polislerin, ağlayan bebek sesi duyduktan sonra dükkanın olduğu binaya girip mültecilere rastladıkları belirtildi.
Yaklaşık 5 gündür aç ve susuz halde oldukları öğrenilen mültecilerin, kendilerini Malezya'ya geçirmeyi vadeden insan kaçakçısı tarafından buraya getirilip terk edildiği öğrenildi.
Tayland polisi, mültecileri kaçırmaya çalışan kişinin izini sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:54 Kaynak: AA
Myanmar, Malezya, Tayland, Güncel
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