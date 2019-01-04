Son Dakika Haberleri: Tayland'da Tropikal Fırtına Alarmı

Tayland'da Tropikal Fırtına Alarmı

1 saat önce

- Tayland'da tropikal fırtına alarmıBANGKOK - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın güneyindeki Samui Adası'nda Meteoroloji Departmanınca tropikal fırtına alarmı verildi.

- Tayland'da tropikal fırtına alarmı

BANGKOK - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın güneyindeki Samui Adası'nda Meteoroloji Departmanınca tropikal fırtına alarmı verildi.
Tayland'ın güneyindeki Samui Adası'nda Meteoroloji Departmanınca tropikal fırtına alarmı verildi. Pabuk Fırtınası adaya yaklaşırken ana karadan Samui Adası'na tekne ve feribot seferleri iptal edildi. Samui Adası halkı fırtınanın neden olacağı hava koşullarına hazırlanırken, Meteoroloji Departmanı Tayland Körfezi'nde önümüzdeki 3 gün içinde sağanak yağış ve 5 metrelik dalgaların etkili olacağını bildirdi.
Toprak kayması ve sel uyarısı
Fırtına, Andaman Sahili'ndeki vilayetlerde dahil olmak üzere güneydeki bütün vilayetler boyunca yayılıyor. Bölgede şiddetli yağış, toprak kaymaları ve selin etkili olması bekleniyor. Samui Adası'ndaki milli parklar, güvenlik nedeniyle Perşembe gününden Cumartesi gününe kadar kapatıldı. Havayolu şirketleri yolculara ülkenin güneyine gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
Turist ve tur operatörleri uyarıldı
Yetkililer turistlere ve tur operatörlerine su aktivitelerini iptal etmelerini de tavsiye etti. Aynı zamanda Samui Adası'nda tüm gemileri izlemek için bir komuta merkezi kuruldu. Tayland Meteoroloji Bölümü, 11 vilayette yaşayan vatandaşları fırtınadan oluşabilecek kötü şartlara karşı uyardı.
Afet Ajansları dün gece şiddetli rüzgar ve yağmurun etkili olduğu güneydeki birçok vilayette acil merkezler ve tahliye sığınakları kurmaya başladı. Raporlara göre, 1962'de Harriet Fırtınası ülkenin en güney bölgesini vurmuş ve bölgede felakete yol açmıştı. Meteorologlar Pabuk Fırtınası'nın Harriet'ten daha yıkıcı olabileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Tayland, Güncel
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