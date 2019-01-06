Tayland'da Tur Otobüsü Devrildi: 6 Ölü
1 saat önce
Tayland'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Tayland
'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Roi Et kentinden başkent Bangkok
'a gitmekte olan otobüsün devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yolculardan biri, yağışlı havada sürücünün karşıdan gelen araca çarpmamak için ani frene basması sonucu otobüsün devrildiğini belirtti.
Tayland'da 27 Aralık
'tan 2 Ocak'a kadar olan yeni yıl tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 463 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:01 Kaynak: AA
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