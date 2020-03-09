Tayland'da turizme korona virüsü freni - Son Dakika

Tayland'da yetkililer, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 44.3 oranında düştüğünü açıkladı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü turizm sektörünü de vurdu. Korona virüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da Turizm ve Spor Bakanlığı'na bağlı Turizm Kurumu (TAT), Şubat ayında ülkeye gelen turist sayısında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 44.3 oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Turizm Kurumu ayrıca, Çin'den Tayland'a gelen turist sayında ise yüzde 85.3 oranında düşüş yaşandığını belirtti.



Öte yandan Tayland'da 50 korona virüsü vak'ası bulunuyor. - BANGKOK