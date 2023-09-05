Tayland'da Türk fitness eğitmeni kadınları dolandırdığı için gözaltına alındı - Son Dakika

Tayland'da Türk fitness eğitmeni kadınları dolandırdığı için gözaltına alındı

Tayland\'da Türk fitness eğitmeni kadınları dolandırdığı için gözaltına alındı
Son Güncelleme: 05.09.2023 16:17

Tayland'da fitness eğitmeni olarak çalışan ve iyi görünüşünü kullanarak varlıklı kadınları kandırarak para aldığı ifade edilen Türk vatandaşı O.G., başkent Bangkok'ta gözaltına alındı.

Tayland'da fitness eğitmeni olarak çalışan ve iyi görünüşünü kullanarak varlıklı kadınları kandırarak para aldığı ifade edilen Türk vatandaşı O.G., başkent Bangkok'ta kaldığı otelde Merkezi Soruşturma Bürosu (CIB) ekiplerince gözaltına alındı.

CIB'den yapılan açıklamada, O.G., fitness eğitmeni olarak görev yaptığı, iyi görünüşüyle Taylandlı kadınları kandırarak bir Udomsuk'ta iş yerine yatırım yapmaları için onları ikna ettiği, parayı aldıktan sonra da kadınlarla iletişimi kestiği ifade edildi. O.G.'nin bahsi geçen iş yerini yıllar önce kapattığı ortaya çıktı. CIB, O.G. tarafından dolandırılan diğer mağdurların da kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Ayrıca CIB, şüphelinin 'eski asker' olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: DHA

Bangkok, Tayland, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da Türk fitness eğitmeni kadınları dolandırdığı için gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'da Türk fitness eğitmeni kadınları dolandırdığı için gözaltına alındı - Son Dakika
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