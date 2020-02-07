Tayland'da uçak çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tayland'da uçak çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'nda bir uçağın çekiciyle arasındaki bağlantının kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tayland'da uçak çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'nda bir uçağın çekiciyle arasındaki bağlantının kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Havalimanındaki Nok Air firmasına ait "Boeing 737" tipi uçak, sabah saatlerinde biniş kapısına çekilirken kaza meydana geldi.

Havalimanı Genel Müdürü Sumpun Kutranon, yaptığı açıklamada, çekici araçla uçak arasındaki bağlantının gevşemesi üzerine çekicinin sürücüsünün aracı durdurduğunu belirtti.

Uçağın hareket etmeye devam ettiğini anlatan Kutranon, meydana gelen kazada sürücünün hayatını kaybettiğini, bir başka çalışanın da yaralandığını ifade etti.

Havayolu şirketinin, yaşamını yitiren kişinin ailesine yardım ve tazminat teklif edeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bangkok, Tayland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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