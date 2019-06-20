Son Dakika Haberleri: Tayland'da yaban mantarı öldürdü
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Tayland'da yaban mantarı öldürdü

45 dakika önce

Tayland'da yaban mantarı yiyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de hastanelik oldu.

Tayland'da yaban mantarı öldürdü, System.String[]
Tayland'da yaban mantarı yiyen bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de hastanelik oldu. Ölüm vakasının ardından harekete geçen yetkililer, Taylandlıları yaban mantarlarının tüketilmemesi konusunda uyardı.

Tayland'ın kuzeyinde bulunan Bo Klue ormanlık alanında topladıkları yaban mantarını yiyen 3 kişi hastanelik oldu. Rahatsızlanarak hastaneye başvuran 3 kişiye karaciğer ve böbrek iltihabı teşhisi kondu. Yapılan müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamazken, 2 kişi tedavi edildi. Yaşanan can kaybının ardından yetkililer harekete geçti. Tayland Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kontrolünden geçmemiş yaban mantarı tüketimine karşı vatandaşlarını uyardı. - BANGKOK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:54 Kaynak: İHA
Tayland, Güncel
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