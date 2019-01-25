Tayland'da Yabancı Uyruklulara Operasyon

Güney Asya ülkesi Tayland'da emniyet güçlerinin sabah saatlerinde düzenledikleri asayiş operasyonunda 382 yabancı uyrukluyu gözaltına aldığı bildirildi.

Güney Asya ülkesi Tayland'da emniyet güçlerinin sabah saatlerinde düzenledikleri asayiş operasyonunda 382 yabancı uyrukluyu gözaltına aldığı bildirildi.



The Nation gazetesinde yer alan habere göre, emniyet güçleri yabancı uyrukluların ve turistlerin yaşadığı 217 mekana yaptıkları şafak baskınlarında, ülkeye yasal yollardan girdiği, vize sürelerini aştığı ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 382'si yabancı uyruklu, 503 kişiyi gözaltına aldı.



Göçmenlik Polis Bürosu Müdür Yardımcısı Itthipol Itthisarnronnachai, operasyonun askeri cunta yönetiminin göçmenlik yasalarının ihlal edilmesini önlemeyi ve uyuşturucu ticareti ile kredi kartı sahteciliği gibi sınır aşırı suçlarla mücadeleyi amaçladığı kaydedildi.



Arama yapılan yerler arasında 4 yabancı okul, 73 özel işletme ve dükkan, 6 hayır kuruluşu ile 50 otel ve hostelin bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, 4 İran, 3 Laos, 2 Rus, 1 ABD, 1 Hint, 1 Çin ve 1 Moğol vatandaşının vize sürelerini aştıkları için, 94 Laos, 86 Myanmar, 68 Kamboçya, 2 Vietnam, 1 Hint ve 1 Güney Kore vatandaşının ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri için, 50 Kamboçya, 40 Myanmar, 6 Laos, 6 Vietnam, 3 Hint, 2 Filipinler, 2 Çin, 2 Avustralyalı, 2 Rus, 1 İngiliz, 1 Güney Koreli, 1 Yunan ve 1 Alman vatandaşının diğer suçlardan gözaltına alındığı ifade edildi.



Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 121 Tayland vatandaşının da yakalandığı kaydedildi.



Emniyetten edinilen bilgiye göre, Tayland'da göçmenlik polisinin son aylarda düzenlenen 43 asayiş operasyonunda 6 bin 971 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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