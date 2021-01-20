Tayland'da yasaklı muhalif lidere Kral'a hakaret suçlaması - Son Dakika

Tayland'da yasaklı muhalif lidere Kral'a hakaret suçlaması

20.01.2021 11:43
Tayland'da yasaklı muhalif lidere Kral'a hakaret suçlaması, System.String[]

KUALA Tayland'da tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından seçim kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılan muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin lideri Thanathorn Juangroongruangkit'e, Kral'a hakaret suçlaması yöneltileceği açıklandı.

KUALA Tayland'da tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından seçim kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılan muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin lideri Thanathorn Juangroongruangkit'e, Kral'a hakaret suçlaması yöneltileceği açıklandı.

Dijital Ekonomi Bakanı Puttipong Punnakanta, Thanathorn'un 18 Ocak'ta sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda Kral'a ve monarşiye hakaret ettiğini öne sürerek muhalif lider hakkında Kral'a hakaretten suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Bakan Puttipong, suç duyurusunun Bakanlık personeli tarafından bu hafta içinde Bangkok Ceza Mahkemesine iletileceğini duyurdu.

İleri Gelecek Partisi lideri Thanathorn, 18 Ocak'ta sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında, Tayland'a gelecek AstraZeneca firmasına ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtım ihalesinin, kraliyet ailesine ait Siam Bioscience firmasına verilmesini eleştirmişti.

Thanathorn, "Hükümet neden Siam Bioscience'ı seçti? Bu firmanın şimdiye kadar kime ne faydası oldu?" ifadeleriyle kraliyet ailesine yakın şirkete ihale verilmesine tepki göstermişti.

Muhalif liderin açıklamaları hükümetin tepkisini çekerken Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, Thanathorn'un bu cümleleriyle monarşiye saygısızlık ettiğini öne sürmüştü.

Tayland'da dün, emekli bir devlet memuru, sosyal medya paylaşımında Kral'a hakaret ettiği gerekçesiyle 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede son bir hafta içinde bir üniversite öğrencisi ve blog yazarına, "Kral'a ihanet" suçlaması yöneltilmişti.

2020'de 23 kişiye monarşiye hakaretten dava açıldı

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi ülkede tartışılıyor.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, 2020'deki suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Hükümet, Hakaret, Tayland, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland'da yasaklı muhalif lidere Kral'a hakaret suçlaması - Son Dakika


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