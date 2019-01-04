Tayland'da Yeni Yıl Tatili Bilançosu: 463 Ölü
57 dakika önce
- Tayland'da yeni yıl tatili bilançosu: 463 ölüBANGKOK - Tayland'da 8 günlük yılbaşı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 463 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 892 kişi yaralandı.
- Tayland
'da yeni yıl tatili bilançosu: 463 ölü
BANGKOK - Tayland'da 8 günlük yılbaşı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 463 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 892 kişi yaralandı.
Tayland'da yeni yıl tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 463 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede 27 Aralık
ve 3 Ocak tarihleri arasında yapılan tatil süresince 3 bin 791 trafik kazasının meydana geldiği, toplamda 3 bin 982 kişinin yaralandığı ve 463 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı tatilinde ise 423 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan 'Tehlikeli günler' olarak adlandırılan yılbaşı tatilinde kazaların çoğunun alkollü araç kullanımı ve aşırı hızdan kaynaklandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:18 Kaynak: İHA
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