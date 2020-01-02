Tayland'da yılbaşı bilançosu: 317 ölü, 3 bin 160 yaralı - Son Dakika

Tayland'da yeni yıl kutlamalarında meydana gelen trafik kazalarında 317 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 160 kişinin yaralandığı açıklandı.



Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM), Tayland'da yeni yıl kutlamaları kapsamında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 317 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 160 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke genelinde toplam 3 bin 76 trafik kazasının meydana geldiği kazaların yüzde 39'unun ise alkol alan sürücülerin trafiğe çıkması sonucu oluştuğu aktarıldı. Yüzde 28'lik kısmının ise aşırı hız sonucu kaza yaptığı öğrenildi. Yılbaşı gecesi meydana gelen trafik kazaların yüzde 79'unu ise motosiklet sürücüleri oluşturuyor.



Tayland'ın Songkhla şehrinde ise 100 kişinin yaralandığı açıklanarak en yüksek yaralanma oranının bu şehirde olduğu belirtildi. - BANGKOK