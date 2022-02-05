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Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı - Son Dakika

Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı

05.02.2022 23:22
Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı

Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kameraların bulunduğu ve eski bir büyükelçilik çalışanın tutuklandığı bildirildi.

Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kameraların bulunduğu ve eski bir büyükelçilik çalışanın tutuklandığı bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, kameraların bir kadının tuvaletin zemininde hafıza kartı bulmasının ardından tespit edildiği aktarıldı. Kameraların ne kadar süredir tuvalette olduğu ve kimlerin kayıt altına alınarak mahremiyetinin ihlal edildiği henüz bilinmiyor.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili eski bir büyükelçilik çalışanın tutuklandığı bildirildi.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın 6 Ocak'ta Tayland Kraliyet Polisi tarafından tutuklandığı doğrulanarak, söz konusu eski çalışanın 2013'ten bu yana büyükelçilikte bilişim teknolojileri sistemleri yöneticisi olarak çalışan 30'lu yaşlarında ve evli olan Bank Thamsongsana olduğu belirtildi.

Avustralya Büyükelçiliğinin Bangkok'taki yeni binası 2017'den bu yana faaliyetine devam ederken, son derece güvenli bir tesisi olarak kabul ediliyor. - BANGKOK

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Avustralya, Bangkok, Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı - Son Dakika
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