Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi - Son Dakika
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Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

25.04.2022 15:29
Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

PHETCHABURİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın güneyindeki Phetchaburi viyaletinde her yıl düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinin keyfini çıkarmak isteyen uçurtma meraklıları ve ziyaretçiler Cumartesi günü Cha-am Plajı'nda biraraya geldi.

PHETCHABURİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın güneyindeki Phetchaburi viyaletinde her yıl düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinin keyfini çıkarmak isteyen uçurtma meraklıları ve ziyaretçiler Cumartesi günü Cha-am Plajı'nda biraraya geldi.

Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı üzerinde süzülen uçurtmalar, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı'nda uçurtma seçen bir çocuk, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı üzerinde süzülen uçurtmalar, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı'nda uçurtma satan bir satıcı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

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Cumartesi, 23 Nisan, Tayland, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi - Son Dakika
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