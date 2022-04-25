Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi - Son Dakika

PHETCHABURİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın güneyindeki Phetchaburi viyaletinde her yıl düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinin keyfini çıkarmak isteyen uçurtma meraklıları ve ziyaretçiler Cumartesi günü Cha-am Plajı'nda biraraya geldi.
Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı üzerinde süzülen uçurtmalar, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı'nda uçurtma seçen bir çocuk, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı üzerinde süzülen uçurtmalar, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı'nda uçurtma satan bir satıcı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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